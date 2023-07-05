Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Temmuz Perşembe Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu: :
Bugün iş arkadaşlarınızla alakalı beklenmedik can sıkıcı gelişmeler yaşanabilir. Önemli kararlar için yanılgılara açık bir gün. Ev yaşantınızla ilgili ufak tefek değişikler veya varsa evcil hayvanlarınızla vakit geçirmek çok iyi hissettirecek.
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