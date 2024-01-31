Günlük Burç Yorumları: 1 Şubat Perşembe Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 31 Ocak 2024 - 16:17

Güncelleme: 31 Ocak 2024 - 16:17

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Bugün ilişkileriniz biraz krizli sevgili boğalar. Güvendiğiniz dağlara karlar yağabilir. Parasal konularda beklentileriniz karşılanmayabilir. Sağlığınıza her zamankinden daha fazla özen göstermelisiniz. Yeni anlaşmalar yaparken her şeyi doğru anladığınızdan emin olun.