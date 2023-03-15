Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Mart Perşembe Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Bugün sağlık sorunlarınızla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz sevgili boğalar, parasal konularda beklenmedik gündemler yaşayabilirsiniz. Sabırlı olmalısınız. Ticari ilişkilerinizde gizli saklı konulardan uzak durun. Elinizden geldiğince açık ve net olmalısınız.
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