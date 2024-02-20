Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat Çarşamba Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen Boğa burcu günlük yorumu:
Yakın çevrenizle bağlarınızın güçleneceği, güzel ilişkiler kapı aralayacağınız bir gün. Uzun zamandır görüşmediğiniz kişiler varsa onlara zaman ayırabilirsiniz. Maddi konularda aileden destek görebilirsiniz. Para girişiniz olabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kanıtlamazsa dünyanın en namert insanıdır...'
- Başsavcılıktan jet itiraz!
- 'Kimse korkmasın, herkese kelepçeleri yetmez!'
- Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışması...
- Ortaylı'dan o düğüne ilişkin yeni açıklama
- CHP İstanbul'da 2 ilçenin adayını değiştirdi
- Cumhur Ankara’da ‘tedirgin’
- CHP Hatay kararını verdi
- Feyza Altun’un gözaltına alınmasına tepki yağdı
- O dönerci ilk kez konuştu