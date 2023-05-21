Günlük Burç Yorumları: 22 Mayıs Pazartesi Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Mayıs 2023 - 17:30

Güncelleme: 21 Mayıs 2023 - 17:30

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Arkadaş çevrenizden göreceğiniz manevi destek fikirlerinizi hayata geçirebilmek açısından size iyi gelecek sevgili boğalar. Kısa seyahatler ve eğitim konuları gündemde olabilir. Önemli kararlar alırken birkaç kez düşünmeli, duygusal adımlar atmamalısınız.