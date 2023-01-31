Günlük Burç Yorumları: 1 Şubat Çarşamba İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 19:00

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 19:00

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:

Bugün kafanızda çeşit çeşit fikirler var sevgili ikizler. Zihniniz susmuyor. İşlerinizi planlamazsanız sinirleriniz yıpranabilir. Eğitim, ticaret ve yakın çevrenizle alakalı konuların gündemde olacağı bir gün. İlişkilerde haklılık tartışmasına girmemeye çalışın. Bugün konular çözümsüz kalabilir.



