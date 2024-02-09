Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Şubat Cumartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Bugün ilişkiler ve anlaşmalar açısından pozitif bir gündesiniz. Eğitim, ticaret, hukuki konular ve seyahatlerle alakalı gündemler olabilir, yepyeni başlangıçlar yapabilirsiniz. İş hayatınız ve maddi konularda destekleyici etkiler var.
En Çok Okunan Haberler
-
- YRP'nin 3 büyükşehirde adayları belli oldu
- Son Hatay anketi paylaşıldı
- B sınıfı ehliyetler için motosiklet kararı!
- Soyer’den CHP lideri Özel'e ret
- 'Siyasi olmadığı bilgisine ulaştık'
- Sağanak yağış geliyor!
- Rıdvan Dilmen başkan adayını açıkladı
- Halk TV'den 'İrfan Değirmenci' açıklaması
- Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu!
- 'Varsayalım bütün suç benim...'