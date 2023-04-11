Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Nisan Çarşamba İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Sevgili ikizler, hayatınızda kaos ve belirsizlik bitmek bilmiyormuş gibi hissediyorsunuz. Neye karar vereceğinizi şaşırmış ve kararsız bir durumdasınız. Bugün gereksiz riskler almayın, düşüncesizce harcamalar yapmayın. Hata yapmaya açık bir zaman dilimi..
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP 3 ilde sil baştan, AKP'de deprem
- Selvi anketi paylaştı: Erdoğan'ı düşündüren sonuç
- Bir parti daha seçimlerden çekildi
- Selvi Kılıçdaroğlu, torunlarıyla fotoğrafını paylaştı!
- AKP seçim beyannamesi açıklanıyor
- LGS'de ikinci dönem konuları sorulmayacak
- CHP seçim bürosuna taşlı saldırı!
- Kaftancıoğlu'ndan İnce'ye sert sözler
- Hurmayı yanlış tüketiyor olabilirsiniz!
- AKP Ordu İl Başkanı görevden alındı