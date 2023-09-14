Günlük Burç Yorumları: 15 Eylül Cuma İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Eylül 2023 - 17:31

Güncelleme: 14 Eylül 2023 - 17:32

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:

Ailevi konularda gerginliklerin yaşanabileceği bir gün sevgili ikizler. Kararsızlıklarınız ve değişken tavırlarınız insanları sizden uzaklaştırıyor, sözlerinize dikkat edin. Çatışmaların önüne geçebilirsiniz fakat sadece düşünmekle kalıyorsunuz. Sorumluluk almalısınız.