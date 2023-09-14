Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Eylül Cuma İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Ailevi konularda gerginliklerin yaşanabileceği bir gün sevgili ikizler. Kararsızlıklarınız ve değişken tavırlarınız insanları sizden uzaklaştırıyor, sözlerinize dikkat edin. Çatışmaların önüne geçebilirsiniz fakat sadece düşünmekle kalıyorsunuz. Sorumluluk almalısınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanık: Kemal Kılıçdaroğlu
- Cübbeli ile Erdoğan arasında 'İmam Hatip' tartışması
- Eski emniyet müdürlerine hakları iade edildi!
- Fatih Erbakan canlı yayında adaylığını açıkladı!
- 'Gök gürültülü' sağanak yağış geliyor!
- AP'den Türkiye'ye kötü haber
- 'Burası Cumhuriyet Halk Partisi'
- Her gün 1 avuç: Bütün sindirim sistemi sorunlarına son
- Ülkücülerle 'kömür'ü görüştü, ölüme 'normal' dedi
- İmamoğlu'ndan ilk tepki!