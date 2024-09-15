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Günlük Burç Yorumları: 16 Eylül Pazartesi İkizler Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 16 Eylül Pazartesi İkizler Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 15 Eylül 2024 - 16:13

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

İlişkilerinizde ağzınızdan çıkana biraz dikkat etmeniz gereken bir gün sevgili ikizler. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Bugün radikal kararlar almasanız iyi edersiniz. Ticari konular, alışverişler, anlaşmalar açısından zorlayıcı görünüyor. Dalgınlıkla gelen kazalara dikkat. 


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