Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Ekim Cumartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Bugün kendi dünyanızda kalmak istiyorsunuz sevgili ikizler. Ekonomik konularda veya iş hayatınızda yaşadığınız sorunlar kendinizi değersiz hissetmenize sebep oluyor. Biraz içinize dönüp ne istediğinize karar vermeniz lazım. Kafanız netleştiğinde yaptığınız girişimlerden daha fazla tatmin olacaksınız.
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