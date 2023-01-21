Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Ocak Pazar İkizler Burcu Yorumu
İkizler ve yükselen ikizler:
Bugün ilişkiler ve anlaşmalar açısından çok pozitif bir gündesiniz sevgili ikizler. Eğitim, ticaret, hukuki konular ve seyahatlerle alakalı gündemler olabilir, yepyeni başlangıçlar yapabilirsiniz. İş ve maddi konularda destekleyici etkiler var. Bugünden itibaren hem öğrenmeye, keşfetmeye daha açıksınız hem de yeni başlangıçlara hazırsınız.
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