Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Eylül Pazar İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
İlişkilerde yaşadığınız sorunların bir türlü çözülememesi insanlara olan inancınızı yitirmenize sebep oluyor. Sorunu yanlış yerde arıyorsunuz. Hatayı biraz kendinizde arayın. Kendinize tuttuğunuz ayna size şifa olacak.
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