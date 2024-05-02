Günlük Burç Yorumları: 3 Mayıs Cuma İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 02 Mayıs 2024 - 16:45

Güncelleme: 02 Mayıs 2024 - 16:45

İkizler burcu ve yükselen İkizler burcu:

Sevgili ikizler, bugün sözlerinize dikkat etmeniz gereken bir gün. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Kendinizi ifade etmeye çalışırken sürekli yanlış anlaşılıyor olmanızın sizinle alakası yok. Yanlış kişilere değer veriyorsunuz. Dalgınlıkla gelen kazalara ve unutkanlıklara dikkat edin. Alışveriş ve ticari ilişkilerinizde aldatılabilirsiniz.