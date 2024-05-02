Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Mayıs Cuma İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen İkizler burcu:
Sevgili ikizler, bugün sözlerinize dikkat etmeniz gereken bir gün. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Kendinizi ifade etmeye çalışırken sürekli yanlış anlaşılıyor olmanızın sizinle alakası yok. Yanlış kişilere değer veriyorsunuz. Dalgınlıkla gelen kazalara ve unutkanlıklara dikkat edin. Alışveriş ve ticari ilişkilerinizde aldatılabilirsiniz.
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