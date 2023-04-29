Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Nisan Pazar İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Sevgili ikizler, bugün zihinsel olarak fazla meşgul olduğunuz bir gün. Çok düşünüyor ve kendinizi fazla yoruyorsunuz. Taşınma ve yer değişikliği konuları gündemde olabilir. Aile gibi gördüğünüz insanlarla fikir danışmak, onlardan yardım almak iyi gelecektir.
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