Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Ağustos Pazartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Yakın çevrenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz bir gündesiniz. Hayatınızdaki güzellikleri görmeye çalışın. Yeni insanlarla tanışabilir, yeni bir aşka başlayabilirsiniz. Başlangıçlar yaparken eksiklerinizi gözden geçirirseniz ilişkilerinizi daha sağlam temellere oturtabilirsiniz.
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