Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Eylül Pazartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Bugün alacağınız düşüncesizce kararlar işleri karıştırabilir. Taşınma veya yer değişikliği gibi bir gündeminiz varsa birkaç gün ertelemenizde yarar var. Önünüzü göremediğiniz konularda karar vermeyin. Sağlık konuları gündemde olabilir.
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