Günlük Burç Yorumları: 9 Eylül Pazartesi İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 08 Eylül 2024 - 16:39

Güncelleme: 08 Eylül 2024 - 16:39

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

Bugün alacağınız düşüncesizce kararlar işleri karıştırabilir. Taşınma veya yer değişikliği gibi bir gündeminiz varsa birkaç gün ertelemenizde yarar var. Önünüzü göremediğiniz konularda karar vermeyin. Sağlık konuları gündemde olabilir.