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Günlük Burç Yorumları: 1 Mayıs Pazartesi Koç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 1 Mayıs Pazartesi Koç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 30 Nisan 2023 - 17:30

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu: 

İş hayatınıza odaklanacağınız ve yoğun geçireceğiniz bir gündesiniz sevgili koçlar. Önceliklerinizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Zamanı iyi kullanmak için planlı davranmanız gerekiyor. Strese bağlı sağlık sorunları tetiklenebilir. Planlamanızı mutlaka yapın ve mutlaka uygulamaya çalışın.



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