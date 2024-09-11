Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Eylül Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Bugün ilişkileriniz ve kariyer yaşamınızda biraz zorlayıcı etkiler var sevgili koçlar.. Gergin hissedebilirsiniz. Üstlerinizle veya ebeveynlerinizle tartışmalar yaşanabilir. Soğukkanlılığınızı korursanız çatışmaları en aza indirirsiniz. İnsanlara zaman vermeli, sabırlı olmalısınız.
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