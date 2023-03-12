Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Mart Pazartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Sevgili koçlar, ticari konular ve seyahatler alanında şanslı günlere giriyorsunuz. Cesaretli adımlar atabilir, heyecan verici haberler alabilirsiniz. Neşeli ve pozitif hissediyorsunuz. Hukuki anlamda beklentileriniz varsa olumlu gelişmeler olabilir.
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