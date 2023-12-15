Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Aralık Cumartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Bugün sosyal ilişkilerinizin ve gelecek planlarınızın gündemde olabileceği bir gün sevgili koçlar. Farkınızı ortaya koyuyorsunuz ve fark ediliyorsunuz. Bugün yeni ve keyifli başlangıçlar yaşanabilir, ruhen buna hazırsınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP adayları tek tek açıkladı!
- Erdoğan’ın yanındaki büyükelçinin sırrı
- İşte kulislerde konuşulan o liste...
- Cumhur'da Hamza Dağ öne çıktı
- Kar yağışı geliyor!
- Bahçeli'den Erdoğan'a 'jest'
- Faruk Koca ve Ankaragücü'nün cezası belli oldu!
- Özlem Zengin'e 'başsağlığı' tepkisi
- ‘Allah’ın gazabı’
- Fatih Terim'e teknik inceleme!