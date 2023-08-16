Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Ağustos Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
İş hayatınıza odaklanacağınız bir gündesiniz sevgili koçlar. Özgüvenle alacağınız sorumluluklar ön plana çıkmanıza sebep olacak. Bugün iş yükünüz fazla olabilir, planlı hareket edin. Planlamanızı mutlaka yapın ve istikrarlı bir şekilde uygulamaya çalışın.
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