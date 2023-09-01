Günlük Burç Yorumları: 2 Eylül Cumartesi Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Eylül 2023 - 17:58

Güncelleme: 01 Eylül 2023 - 17:58

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:

Sizin için kararsız bir gün sevgili koçlar. İç dünyanızda kendinizle çatışıyorsunuz. Düşünmeden hareket etmeniz yakınlarınızın güvenini kaybetmenize sebep oluyor. İlişkilerinizin bozulmasını istemiyorsanız daha net olmalısınız.



