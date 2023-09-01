Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Eylül Cumartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Sizin için kararsız bir gün sevgili koçlar. İç dünyanızda kendinizle çatışıyorsunuz. Düşünmeden hareket etmeniz yakınlarınızın güvenini kaybetmenize sebep oluyor. İlişkilerinizin bozulmasını istemiyorsanız daha net olmalısınız.
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