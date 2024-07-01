Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Temmuz Salı Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Bugün sağlık konuları gündemde olabilir. Bundan sonraki süreçte hayatınızın birçok alanında sorumluluk almaktan kaçınmayacak ve kararlarınızın arkasında sağlam bir şekilde durabileceksiniz. Sağlam ilişkiler kurabileceğiniz bir gün. Sağlığınızı önemseyin.
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