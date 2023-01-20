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Günlük Burç Yorumları: 21 Ocak Cumartesi Koç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 21 Ocak Cumartesi Koç Burcu Yorumu
Astrolog Bilgi Aslı
Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 19:00

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu: 

Sağlık sorunlarınızın tetikleneceği bir gün sevgili koçlar. Anlaşılmadığınızı hissediyorsunuz. Kendinizi anlatmaya çalıştıkça sinirleriniz geriliyor. Biraz kendinizi sorgulamalısınız. Dürtüsel tavırlarınızı kontrol etmelisiniz yoksa ilişkileriniz tamamen kopma noktasına gelebilir.




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