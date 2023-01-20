Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Ocak Cumartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Sağlık sorunlarınızın tetikleneceği bir gün sevgili koçlar. Anlaşılmadığınızı hissediyorsunuz. Kendinizi anlatmaya çalıştıkça sinirleriniz geriliyor. Biraz kendinizi sorgulamalısınız. Dürtüsel tavırlarınızı kontrol etmelisiniz yoksa ilişkileriniz tamamen kopma noktasına gelebilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni seçim tarihi mesajı
- İBB’deki iltisaklı müfettiş
- İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması
- İzmir’de scooterlara özel yol
- Sözleşmelilere kadro yolu açıldı
- Peker yine hareketlendi
- 4 soruda EYT maaşları: İlave zam nasıl olacak?
- Konya’daki barınak vahşetinde cezalar belli oldu
- Hapishaneden yazdı
- 'Türkiye'nin eli kulağında diktatörlüğü'