Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Mart Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Düşünmeden hareket ediyorsunuz sevgili koçlar. Sabırsız tavırlarınız en çok da size zarar veriyor. Kendinizi biraz kontrol edebilmeyi öğrenmelisiniz. İlişkileriniz zorlayıcı olduğu günlerden geçiyorsunuz. Yaralanmalara, kazalara karşı dikkatli olun.
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