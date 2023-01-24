Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Ocak Çarşamba Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Cesaretli yapınızdan bugün eser yok sevgili koçlar. İş hayatınız veya sağlık konularında canınızı sıkan gündemler var. Çözmek için doğru zaman değil. Sizi yıpratan insanları hayatınızdan çıkartın. Hırs yaparak kendinizi de çevrenizi de yıpratmayın. Bırakabilmek erdemdir.
En Çok Okunan Haberler
-
- 13 yaşında öz babası tecavüz etti
- Fatih Terim, Guardian'da jüri olan ilk Türk oldu
- Bahçeli'den gazeteciye Sinan Ateş azarı
- Süresiz şekilde iptal edildi
- Bakan Nebati borç yapılandırmanın ayrıntılarını açıkladı
- Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi
- Seçim rüşvetleri sürüyor
- 'Annem karne hediyesi et aldı' haberine soruşturma
- 'Güvenmiyoruz arkadaş bu kadar açık'
- Beyoğlu'nda kilisede yangın: Ölü sayısı arttı