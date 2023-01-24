Günlük Burç Yorumları: 25 Ocak Çarşamba Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 19:00

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 19:00

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:

Cesaretli yapınızdan bugün eser yok sevgili koçlar. İş hayatınız veya sağlık konularında canınızı sıkan gündemler var. Çözmek için doğru zaman değil. Sizi yıpratan insanları hayatınızdan çıkartın. Hırs yaparak kendinizi de çevrenizi de yıpratmayın. Bırakabilmek erdemdir.