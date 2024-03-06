Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Mart Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Hayatınızda dengeye getirmek istediğiniz konular bugün pozitif şekilde sonuçlanmaya başlayabilir sevgili koçlar. İlişkilerinize odaklanın. Çevrenizin desteğini yok saymayın. İlişkilerinizde uyumu yakaladıkça hayatınızın birçok konuda düzene girdiğini göreceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- İzmir için yeni anket sonuçları
- Mansur Yavaş'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
- AKP yöneticisi canlı yayında kabul etti
- Eylem Tok kimdir?
- Antalya'da İYİ Parti'ye şok
- Kurum’un ‘yok’ dediği projeyi bakanlık yürütüyor
- Oyuncu Efe Deprem motosiklet kazasında hayatını kaybetti
- Hatice Teyze'ye hapis isteniyor!
- Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçırdı
- Son 'İstanbul' anketi açıklandı