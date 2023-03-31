Günlük Burç Yorumları: 1 Nisan Cumartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 19:00

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 19:00

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Bugün ilişkiler konusunda dengeyi bulmanız biraz zor görünüyor sevgili kovalar. Kendinizi nerede ortaya koyup nerede duracağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Yakın çevrenizden hoşunuza gitmeyecek bazı tepkiler alabilirsiniz. Biraz kendinizi sorgulamanız gerekiyor.



