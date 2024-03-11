Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Mart Salı Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Özel hayatınızla alakalı yeni başlangıçların, güzel gelişmelerin olabileceği bir gün sevgili kovalar. Çevrenizdeki insanları etkiliyorsunuz. Fikirleriniz dikkat çekiyor. Geleceğinizi şekillendirecek adımlar atmak için gayet uygun günlerdesiniz. Kendinize daha fazla güvenmeniz gerekiyor.
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