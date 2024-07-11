Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Temmuz Cuma Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Şanslı ve yeni başlangıçlar için gayet uygun günlerdesiniz sevgili kovalar. Elinize geçen fırsatları akıllıca değerlendirebilirsiniz bambaşka bir realiteye geçiş yapabileceksiniz. İlişkileriniz dengeye oturmuş durumda, bu şekilde ilerleyin..
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