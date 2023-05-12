Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Mayıs Cumartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Bugün parasal konular gündeminizde olabilir. Önemli kararlarınızı birkaç gün sonrasına ertelemenizde yarar ver. Bugünün belirsiz enerjisi gerçekleri olduğu gibi görmenize engel olabilir. Fikirlerinizi hayata geçirmek için çevrenizden destek alın.
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