Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Ağustos Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Yaşam alanınızda bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz bugün sevgili kovalar. Sorunları görmezden gelerek odak noktanızı değiştirmeye çalışsanız da zihniniz hep meşgul. Çözümü yanlış yerde arıyorsunuz. Sorunların üzerine gidin fakat öfke ile değil. Orijinal ve sıradışı yönünüzü insanlara gösterin.
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