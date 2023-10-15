Günlük Burç Yorumları: 16 Ekim Pazartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 15 Ekim 2023 - 16:10

Güncelleme: 15 Ekim 2023 - 16:10

Kova burcu ve yükselen Kova burcu günlük yorumu:

Herkesin iyiliğini düşünen tavırlarınız maalesef çok da kıymet görmüyor. Mesafenizi korumanız ve kendinize odaklanmanız gereken zamanlardasınız. Beklentilerinizin karşılanması şu an için pek mümkün değil. Biraz akışına bırakın.