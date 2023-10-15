Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Ekim Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen Kova burcu günlük yorumu:
Herkesin iyiliğini düşünen tavırlarınız maalesef çok da kıymet görmüyor. Mesafenizi korumanız ve kendinize odaklanmanız gereken zamanlardasınız. Beklentilerinizin karşılanması şu an için pek mümkün değil. Biraz akışına bırakın.
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