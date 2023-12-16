Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Aralık Pazar Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Dış görünüşle alakalı sıra dışı değişiklikler yapmak veya kendinizi farklı şekilde ortaya koymak isteyebilirsiniz. Dikkat çekmek için bunlara ihtiyacınız yok. Yeterince yetenekli ve başarılısınız. Odak noktasını değiştirin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Arda Güler'i şaşırtan teklif: Utancından kıpkırmızı oldu
- Bülent Tezcan yoğun bakımda! İşte sağlık durumu
- Çalan her telefona inanmayın
- İYİ Parti'de bir istifa daha!
- 'Annemlere yerleştik' dedi, tepkiler gecikmedi
- Tarihi 'fesli Kadir’den okuyunca...
- Faruk Koca'ya verilen cezadan rahatsız oldu
- Özel'den 'Ali Fazıl Kasap' açıklaması
- İYİ Parti’de ‘Ensarioğlu’ depremi!
- Memur ve emeklisine ne kadar zam yapılacak?