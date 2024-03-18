Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Mart Salı Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen Kova burcu günlük yorumu
Sevgili kovalar, bugün yaşam alanınızdaki mevcut düzeninizi değiştirmek, taşınma, sağlık konuları gündemde olabilir. Düşünmeden hareket etmemeniz gereken bir gün. Konuları net bir bakış açısıyla göremeyebilirsiniz. Mantığınızla hareket etmelisiniz.
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