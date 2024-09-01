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Günlük Burç Yorumları: 2 Eylül Pazartesi Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 2 Eylül Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 01 Eylül 2024 - 16:59

Kova burcu ve yükselen kova burcu: 

Sevgili kovalar, bugün sağlık sorunlarınız gündemde, krizli bir gün olabilir. Beslenmenize dikkat etmek, daha planlı programlı yaşamak, sorumluluklarınızı dengelemek zorundasınız. Parasal konularla alakalı ani gündemler yaşanabilir. Fikirlerinizi hayata geçirmek için somut adımlar atın.


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