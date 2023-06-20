Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Haziran Çarşamba Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen Kova burcu günlük yorumu:
Sevgili kovalar, sorunları görmezden gelerek dikkatinizi dağıtmaya çalışsanız da zihniniz hep meşgul. Çözümü yanlış yerde aradığınızı görmelisiniz. Sorunların üzerine gitmelisiniz. Aksi taktirde ihmal edilmiş konular sonrasında daha büyük sorunlara yol açabilir.
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