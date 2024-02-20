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Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat Çarşamba Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat Çarşamba Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 20 Şubat 2024 - 16:14

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Duygularınızı biraz açık etmenin zamanı geldi sevgili kovalar. Kendinizi koruma altına almanız incinmenizi engellemiyor. Duygularınızı paylaşın. Zihninizle sorunlara çözüm bulamadığınızı artık gördünüz. Değişmelisiniz.




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