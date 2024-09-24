Günlük Burç Yorumları: 25 Eylül Çarşamba Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Eylül 2024 - 16:23

Güncelleme: 24 Eylül 2024 - 16:23

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Sabah saatleri önemli kararlar almak ve yeni anlaşmalar için uygun. Günün ilerleyen saatlerinde yaşam alanınızdaki mevcut düzeninizi değiştirmek, sağlık konuları ve iş ilişkileri gündemde olabilir. Bugün düşünmeden hareket etmemeli, radikal kararlar almamalısınız.