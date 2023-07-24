Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Temmuz Salı Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Sevgili kovalar, sabah saatleri biraz gergin geçse de günün ilerleyen saatleri daha olumlu bir enerjiler var. Hayatınızdaki sorunlara tek tek odaklanmalı, planlı hareket etmelisiniz. Sağlık sorunlarınız varsa pozitif gelişmeler yaşanabilir, uzun zamandır aradığınız çözümü bulabilirsiniz.
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