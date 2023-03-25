Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Mart Pazar Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Olabildiğince uç noktalarda düşünüyor olmanız insanların ilgisini çekse de içten içe size özenen kişiler de var. Bugün kendinizi yakın çevrenize kabullendirebileceğiniz ortamlar hazırlayın. İletişim anlamında pozitif bir gündesiniz. Yeni bir ilişki başlayabilir.
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