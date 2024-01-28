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Günlük Burç Yorumları: 29 Ocak Pazartesi Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 29 Ocak Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 28 Ocak 2024 - 16:20

Kova burcu ve yükselen Kova burcu günlük yorumu: 

Sevgili kovalar, bugün sağlık sorunlarınız gündeme gelebilir. Kendinizi bu kadar ihmal etmeyin. Ekonomik anlamda ani gündemler yaşanabilir. Sorunlardan biraz uzaklaşmak, ufak uzaklaşmalar ruhunuza iyi gelecektir. Fikirlerinizi hayata geçirmek için somut adımlar atmanız gerekiyor.



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