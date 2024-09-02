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Günlük Burç Yorumları: 3 Eylül Salı Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 3 Eylül Salı Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 02 Eylül 2024 - 15:55

Kova burcu ve yükselen kova burcu: 

Bugün gündeminizde sağlık ve parasal konular var sevgiler kovalar. Sorumluluklarınız özgürlük ihtiyacınızın önüne geçiyor. Hayatınızdaki sorunlara tek tek odaklanmalı, planlı olmalısınız. Aksi takdirde düşünsel yoğunluğunuz sağlığınızı negatif yönde etkileyecek.


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