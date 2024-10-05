Günlük Burç Yorumları: 6 Ekim Pazar Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Ekim 2024 - 15:56

Güncelleme: 05 Ekim 2024 - 15:56

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Aile büyüklerinizle veya üstlerinizle gerginlikler yaşanabilir sevgili kovalar. Farklı fikirlere açık olmanız gerekiyor. Siz inatlaştıkça ilişkileri daha fazla zora sokuyorsunuz. Biraz esnek olmaya çalışın. Tavizsiz tavrınız bugün pek işe yaramayacak gibi görünüyor.