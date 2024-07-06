Günlük Burç Yorumları: 6 Temmuz Cumartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Temmuz 2024 - 16:11

Güncelleme: 06 Temmuz 2024 - 16:11

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Sevgili kovalar, ilişki kurduğunuz insanlar bugün önemli konularda sizi kararsız bırakacak tavırlar sergileyebilirler. Kararsızlık yaşadığınız konularda kendi sezgilerinizi hafife almayın. Hiç kimseyi iyi hissettirmek zorunda değilsiniz.



