Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Ekim Salı Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Bugün ilişkiler konusunda biraz huzursuzluk yaşama olasılığınız yüksek sevgili kovalar. Kendinizi nerede ortaya koyup nerede duracağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Sosyal çevrenizden hoşlanmadığınız bazı tepkiler alabilirsiniz. Biraz kendinizi sorgulamanız gerekiyor.
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