Günlük Burç Yorumları: 8 Ekim Salı Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 07 Ekim 2024 - 16:22

Güncelleme: 07 Ekim 2024 - 16:22

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Bugün ilişkiler konusunda biraz huzursuzluk yaşama olasılığınız yüksek sevgili kovalar. Kendinizi nerede ortaya koyup nerede duracağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Sosyal çevrenizden hoşlanmadığınız bazı tepkiler alabilirsiniz. Biraz kendinizi sorgulamanız gerekiyor.