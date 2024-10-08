Günlük Burç Yorumları: 9 Ekim Çarşamba Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 08 Ekim 2024 - 15:51

Güncelleme: 08 Ekim 2024 - 15:51

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Fikirsel olarak uyuştuğunuz insanlarla vakit geçirip bilgi alışverişi yapabileceğiniz bir gün. Bazı seyahat planları gündeme gelebilir. Geleceğinizle alakalı önemli adımlar atarken ayaklarınızın yere sağlam bastığından emin olun. Gerçekçi olmalısınız.