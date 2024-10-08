Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Ekim Çarşamba Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Fikirsel olarak uyuştuğunuz insanlarla vakit geçirip bilgi alışverişi yapabileceğiniz bir gün. Bazı seyahat planları gündeme gelebilir. Geleceğinizle alakalı önemli adımlar atarken ayaklarınızın yere sağlam bastığından emin olun. Gerçekçi olmalısınız.
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