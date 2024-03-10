Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Mart Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Kariyer hedefinize odaklandığınız bu günlerde özellikle sinirlerinize hakim olmaya veya agresif insanlarla tartışmamaya özen gösterin. Başka insanlardan etkilenerek mücadeleyi elden bırakmayın, dış etkinlere kulaklarınızı kapatın. Sadece hedefinize odaklanmanız bu günlerde çok değerli..
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