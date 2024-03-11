Günlük Burç Yorumları: 12 Mart Salı Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Mart 2024 - 16:14

Güncelleme: 11 Mart 2024 - 16:14

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Bir mücadele içindesiniz sevgili oğlaklar. Çevrenize kabullendirmek istediğiniz fikirler için bugün yeteri kadar özgüveniniz var. Üslubunuza dikkat etmeniz ve kendinizi olabildiğince net bir şekilde ifade etmeniz lazım. Kaybetmekten korkmayın. Bu şekilde daha çok saygı göreceksiniz.