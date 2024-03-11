Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Mart Salı Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Bir mücadele içindesiniz sevgili oğlaklar. Çevrenize kabullendirmek istediğiniz fikirler için bugün yeteri kadar özgüveniniz var. Üslubunuza dikkat etmeniz ve kendinizi olabildiğince net bir şekilde ifade etmeniz lazım. Kaybetmekten korkmayın. Bu şekilde daha çok saygı göreceksiniz.
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